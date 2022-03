Juventus, anche Bernardeschi vicino all'addio. In passato è stato accostato più volte al Milan

MilanNews.it

Come riportato dai colleghi di Sport Mediaset, anche Federico Bernardeschi sembra destinato a lasciare la Juventus a parametro zero a fine stagione. L'esterno ex Fiorentina non sembra intenzionato ad accettare l'offerta al ribasso che il club torinese vuole proporgli, e come Paulo Dybala, potrebbe salutare alla naturale scadenza del contratto. Bernardeschi, 28 anni compiuti il 16 febbraio, è stato più volte accostato al Milan nelle scorse sessioni di mercato. Rossoneri che, come sappiamo, cercano un esterno alto che possa giocare a destra nella linea della trequarti.