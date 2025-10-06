Juventus-Milan, Allegri a Leao prima dell'ingresso in campo: "Rafa non mi fare incazzare"

E' il 63' di Juventus-Milan, Rafael Leao e Ruben Loftus-Cheek sono avanti alla panchina del Diavolo si stanno preparando per entrare in campo rispettivamente al posto di Santiago Gimenez e Youssouf Fofana. Massimiliano Allegri li vuole caricare e, rivolgendosi all'attaccante portoghese, gli dice: "Rafa non mi fare incazzare". Il video di questo episodio è diventato virale in poche ore sui social.

In merito alle condizioni fisiche di Leao, Allegri ha spiegato a DAZN nel post-partita: "La prima settimana di lavoro è stata questa qui, lui è stato fuori 45 giorni. Domenica scorsa l’ho dovuto far entrare per necessità, c’è stata l’espulsione di Estupinan e la sostituzione di Pulisic per non buttarmi un cambio e non aveva fatto male. Poi ha lavorato bene durante la settimana, deve trovare la condizione. È importante che ritrovi velocemente la condizioni perché abbiamo bisogno molto di lui, abbiamo bisogno di Nkunku, sono giocatori tecnici che ci possono risolvere le partite”.

