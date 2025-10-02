Juventus-Milan, designato l'arbitro della gara: la terna completa

Juventus-Milan, designato l'arbitro della gara: la terna completaMilanNews.it
© foto di Daniele Buffa/Image Sport
Oggi alle 12:20News
di Federico Calabrese

La CAN AIA ha diramato le designazioni arbitrali della sesta giornata di Serie A. Juventus-Milan sarà diretta dal sig. Guida, con Colarossi e Rossi come assistenti. Quarto uomo Ayroldi, al Var Di Bello coadiuvato da Ghersini.

JUVENTUS – MILAN    h. 20.45

GUIDA

COLAROSSI – ROSSI C.

IV:     AYROLDI

VAR:    DI BELLO

AVAR:      GHERSINI