Juventus-Milan, designato l'arbitro della gara: la terna completa

La CAN AIA ha diramato le designazioni arbitrali della sesta giornata di Serie A. Juventus-Milan sarà diretta dal sig. Guida, con Colarossi e Rossi come assistenti. Quarto uomo Ayroldi, al Var Di Bello coadiuvato da Ghersini.

JUVENTUS – MILAN h. 20.45

GUIDA

COLAROSSI – ROSSI C.

IV: AYROLDI

VAR: DI BELLO

AVAR: GHERSINI