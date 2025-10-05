Juventus-Milan, la probabile formazione dei rossoneri

Juventus-Milan, la probabile formazione dei rossoneriMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 07:00News
di Manuel Del Vecchio

PROBABILE FORMAZIONE MILAN (3-5-2)

16 Maignan
23 Tomori 46 Gabbia 31 Pavlovic
56 Saelemaekers 19 Fofana 14 Modric 12 Rabiot 33 Bartesaghi
11 Pulisic 7 Gimenez

Allenatore: Allegri

A disposizione: 1 Terracciano, 96 Torriani; 5 De Winter, 27 Odogu, 24 Athekame; 4 Ricci, 8 Loftus-Cheek; 10 Leao, 18 Nkunku.

Indisponibili: Jashari
Squalificati: Estupinan
Diffidati: -
Ballottaggi: Tomori/De Winter, Bartesaghi/Athekame

DOVE VEDERE JUVENTUS-MILAN
Data: domenica 5 ottobre 2025
Ora: 20.45
Stadio: Allianz Stadium di Torino
Diretta TV: Dazn, Zona DAZN, Tim Vision
Web: MilanNews.it

SQUADRA ARBITRALE
Arbirtro: Guida di Torre Annunziata
Asssitenti: Colarossi - Rossi C.
IV uomo: Ayroldi
VAR: Di Bello
AVAR: Ghersini