Juventus, Tudor: "Bremer e Thuram non sono stop precauzionali, ma non ce la facevano per oggi. Dovrebbero tornare per il Milan"

(ANSA) - TORINO, 30 SET - "Dovremo fare un match di grande livello perché giochiamo contro una squadra di grande livello: noi stiamo bene e loro hanno qualità ovunque, vogliamo fare una bella gara": il tecnico della Juventus, Igor Tudor, presenta così la sfida di Champions League contro il Villarreal. "Loro sono forti su alcune cose e meno su altre, dovremo stare attenti - continua ai microfoni di Sky - oltre a sfruttare le loro debolezze e non concedere nulla".

E sulle condizioni di Bremer e Thuram, non convocati per qualche acciacco: "Non sono stop precauzionali ma non ce la facevano per questa partita, ma dovrebbero tornare per il Milan" gli ultimi aggiornamenti arrivati da Tudor. (ANSA).