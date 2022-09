Kalulu: "Con il Chelsea sarà un buon test per dimostrare il nostro valore di campioni d’Italia"

MilanNews.it

In vista dei match in Champions League contro il Chelsea, Pierre Kalulu ha rilasciato queste parole alla Gazzetta dello Sport: "Origi e De Ketelaere hanno grandi qualità e esperienza che servono. Con il Chelsea sarà un buon test per dimostrare il nostro valore di campioni d’Italia. La storia del Milan non pesa, anzi è una motivazione in più. Non sarà facile, ma siamo fieri di avere la possibilità di portare il Milan ai vertici europei".