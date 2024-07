Kalulu dopo Mexes: la 5 del Milan torna sulle spalle di un francese

La nuova stagione porta cambiamento in casa Milan. Fra le tante novità c'è anche quella relativa al numero di maglia di Pierre Kalulu, che a 4 anni dal suo arrivo in rossonero ha deciso per la prima volta di abbandonare la maglia numero 20.

La conferma è arrivata direttamente dall'inaugurazione del nuovo Flagship store del Milan in via Dante. Il difensore francese, presente insieme ad alcuni compagni ed all'allenatore Paulo Fonseca, ha scelto la maglia numero 5 che per ultima è stata vestita da Fodé Ballo-Touré e che in passato è stata di Diogo Dalot, Giacomo Bonaventura, Alessandro "Billy" Costacurta e Mauro Tassotti, fra gli altri.

Pierre Kalulu non è il primo calciatore francese nella storia del Milan a vestire la maglia numero 5; era stata anche di Philippe Mexes.