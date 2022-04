Kalulu: "Faccio tutto per giocare terzino o centrale, l'importante è essere nell'undici titolare"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Pierre Kalulu ha rilasciato un'intervista, curata da Carlo Pellegatti, a StarCasinò soffermandosi anche sul fatto di poter giocare come difensore centrale o terzino destro: "Durante la mia carriera è sempre una domanda che mi hanno fatto gli allenatori. Io faccio tutto per essere forte e per giocare o terzino o centrale, l’importante è stare nell’11 iniziale”.