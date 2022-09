Kalulu: "Ibra? Prima lo sceglievo alla Playstation, ora ci gioco insieme"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni della Gazzetta dello Sport, Pierre Kalulu ha spiegato cosa significa per lui giocare insieme a Zlatan Ibrahimovic: "All’inizio è impressionante perché prima ci giocavo, ma alla Playstation. Ma poi capisci che se è ancora a questi livelli è perché lavora duro ogni giorno. Ci ha trasmesso quest’esigenza che ci aiuta anche quando non c’è in campo".