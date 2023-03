Kalulu: "In Italia hai una comprensione tattica delle partite leggermente diversa"

MilanNews.it

© foto di © DANIELE MASCOLO

Intervenuto in conferenza stampa, il difensore del Milan e della Nazionale U21 della Francia, Pierre Kalulu, ha parlato così del percorso che sta affrontando nel nostro Paese: "L'Italia può farti migliorare per l'aspetto offensivo e difensivo, hai una comprensione leggermente diversa delle partite, sull'aspetto tattico ovviamente. Da parte mia, quando guardo le altre partite, vedo cose in cui puoi dire a te stesso: 'Su questo punto tattico non sto sbagliando nulla, ma lì sono stato un po' più stupido, ho commesso un piccolo errore'. Il calcio si vede più dal punto di vista tattico.