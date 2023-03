Kalulu sicuro: "L'anno prossimo in Champions al 98%. Mbappè? Chi non lo vorrebbe?"

MilanNews.it

Pierre Kalulu, nel corso dell'intervista concessa questa mattina a La Repubblica, ha parlato così della corsa alla qualificazione alla prossima Champions League, dimostrandosi molto fiducioso nei mezzi della squadra: "Qualificazione alla prossima Champions con il Milan al 98%". Poi ha aggiunto un commento anche sulla battuta di Kylian Mbappè nel corso della serata dei Fifa The Best Award: "E chi non lo vorrebbe?"