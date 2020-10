Kessie: "Che campione Ibrahimovic. Dà una grande mano a tutti"

"Ibrahimovic ci aiuta tanto, è un campione. Dà una grande mano a tutti, speriamo possa giocare ancora tanto con noi per aiutarci". Sono le parole di Franck Kessie a SkySport dopo Celtic-Milan. "Ci siamo ripresi, adesso siamo una famiglia, ognuno lavora tantissimo in allenamento, la presenza di Ibra aiuta tantissimo la squadra e l'allenatore. Dopo il lockdown abbiamo recuperato bene, siamo andati subito forte, il mister ha cercato di costruire una famiglia. In campo ci aiutiamo a vicenda. L'allenatore è uno di noi, tutti i giocatori sono importanti, anche chi non gioca. L'allenatore sa gestire il gruppo".