Kessie in gol contro l'Arabia Saudita: l'ultimo rossonero a segnare alle Olimpiadi era stato Pato nel 2012

Franck Kessie ha segnato il gol della vittoria della Costa d'Avorio contro l'Arabia Saudita nella prima partita del torneo olimpico della squadra ivoriana. Un giocatore del Milan non andava in gol in un match valido per le Olimpiadi dal 29 luglio 2012, quando Alexandre Pato siglò un gol in Brasile-Bielorussia 3-1.