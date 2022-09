Kjaer, botta alla caviglia: per il momento rimane con la Danimarca

MilanNews.it

Il Ct della Danimarca Kasper Hjulmand ha annunciato ieri in conferenza stampa che la sostituzione di Simon Kjaer al 27° dela sfida di Nations League con la Croazia di due giorni fa aveva anche una motivazione di carattere fisico. Il difensore del Milan ha infatti preso una botta alla caviglia su cui ha dovuto applicare anche una borsa del ghiaccio. Nonostante questo il capitano della nazionale danese rimane per il momento in ritiro con la sua squadra.