Kjaer con le lacrime agli occhi: "Io tifo due squadre: Milan e Danimarca. Alle altre voglio bene, sono tifoso del Milan"

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Simon Kjaer, ex difensore del Milan, si è così espresso a MilanVibes su cosa abbia significato per lui giocare nel Milan.

Simon Kjaer, ex difensore del Milan, si è così espresso a MilanVibes su cosa abbia significato per lui giocare nel Milan: “Ho fatto otto anni in nazionale come capitano, anche il mio percorso al Milan era quello di leader della squadra al fianco di Calabria ed altri ragazzi. Io sapevo che avevo bisogno di tutti, una delle mie forze migliori era la sensazione di poter aiutare tutti a diventare un 5% più bravi, creando un’atmosfera per andare avanti. Sapevo di non poter giocare da solo, avevo bisogno della squadra per vincere, la prima cosa è sempre stata la squadra. Quello importante è creare il gruppo ed arrivare in alto insieme, senza la squadra non siamo nessuno e non possiamo vincere. Quando sei in uno spogliatoio arrivi in un gruppo e crei un sogno con quel gruppo, è una delle cose più belle di giocare a calcio.

Io tifo due squadre: Milan e Danimarca, alle altre voglio bene, sono tifoso del Milan. A 19 anni, quando sono arrivato in Italia, il mio sogno era arrivare al Milan. Poi certo, la nazionale danese, dove ho fatto 15 anni e 8 da capitano, record di presenze, ma ho vissuto il mio sogno anche in rossonero per 4 anni e mezzo. Ora sto vivendo emozioni con il Midtjylland, nella partita contro il Nottingham Forest e quando abbiamo perso il campionato, sento di voler bene anche a loro”.