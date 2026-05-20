Futuro Gimenez, cosa fare? Il bebote in questo Milan si è ormai perso

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Il futuro di Gimenez sembra ormai destinato ad essere lontano da Milanello e dall'Italia. La stagione negativa del bebote è tutta un programma

Il Milan e convince a Genova contro il grifone di Daniele De Rossi, specialmente nella ripresa. I rossoneri hanno infatti saputo concretizzare e punire il Genoa nei momenti più importanti, prima con il rigore di Nkunku e poi il gran sinistro di Athekame. Due gesti importanti, fondamentali nel momento più difficile. Non arrivano a caso. Il francese è reduce da un buonissimo momento di forma e fiducia, e lo svizzzero ha invece spesso saputo stupire tutti per la propria dedizione e sacrificio. Una prima stagione positiva per lui, mentre per Nkunku il discorso è sicuramente più ampio. Così, nel finale, la solita sofferenza degna di una squadra che ha saputo conquistarsi i propri punti in classifica spesso con prestazioni di questo genere. Gol, difesa e sacrificio. Domenica sera a San Siro ci sarà un ultimo e decisivo test per qualificarsi a una Champions League che darebbe molto più di una semplice garanzia sul mercato. E proprio di calciomercato che si parlerà, con il futuro di Santiago Gimenez sempre più in bilico e lontano da Milano.

GIMENEZ A SECCO DI GOL E FIDUCIA

Il messicano è ancora a secco in questa Serie A (in questa stagione ha segnato una sola rete in Coppa Italia contro il Lecce) e che non va in gol nel massimo campionato italiano da oltre un anno: era il 9 maggio 2025 e il centravanti rossonero siglò una doppietta al Bologna. Da quel giorno è iniziato però un lungo digiuno condito da troppi momenti di crisi e difficoltà. L'operazione alla caviglia e un rapporto probabilmente mai sbocciato del tutto con Massimiliano Allegri potrebbero portare il messicano lontano dall'Italia e dal Milan. Domenica sera l'ultima a San Siro contro il Cagliari?