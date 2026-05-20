Sabatini non ha dubbi: “Con la Champions Allegri più che sufficiente, ha anche valorizzato Bartesaghi e Athekame”

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Sandro Sabatini ha definito il lavoro di Massimiliano Allegri in questa stagione più che sufficiente in caso di Champions ed ha sottolineato la valorizzazione di Bartesaghi e Athekame.