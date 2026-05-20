Sabatini non ha dubbi: “Con la Champions Allegri più che sufficiente, ha anche valorizzato Bartesaghi e Athekame”
Nel canale YouTube di Carlo Pellegatti, Sandro Sabatini ha commentato l'operato di Allegri fino a questo momento, definendo il lavoro più che sufficiente in caso di qualificazione in Champions League. Queste le sue parole:
"Io credo che quando si nomina il gioco di Allegri, ognuno con le proprie certezze, ognuno con i propri dubbi, nessuno può rispondere se con un altro allenatore il Milan poteva fare meglio o peggio. Una volta ho visto uno per strada con lo scolapasta in testa e pensava di essere Napoleone, che devi fare, lascialo pensare quello che vuole. Allegri per me, se si qualifica in Champions League, ha fatto un lavoro più che sufficiente. Però due giovani vanno segnalati perché sono stati utilizzati e valorizzati da Allegri che sono Bartesaghi e Athekame che sono bravini per carità ma non sono Cafù e Serginho, però nella rosa da 25 l'anno prossimo ci stanno".
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