MN - Giudice: "Se Calvelli sarà l'ad del Milan al posto di Furlani non lo so, ma Cardinale lo ascolta"

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Alessandro Giudice, manager, consulente aziendale e opinionista per il Corriere dello Sport, ha parlato del futuro societario del Milan.

Alessandro Giudice, manager, consulente aziendale e opinionista per il Corriere dello Sport, ha rilasciato una intervista esclusiva a MilanNews.it soffermandosi sui temi societari che, ormai da settimane, coinvolgono a pieno il Milan. Si riporta di seguito un estratto delle sue dichiarazioni.

A Marassi uscita pubblica di un certo rilievo per Calvelli.

"Calvelli è un manager che viene da un altro sport, dal tennis, e ha esperienza di gestione. Io non credo che nel Milan servano in tutti i ruoli uomini con esperienza di calcio... Ci devono essere nei ruoli tecnici, che seguono l'area tecnica. Ma poi ci sono altri ambiti di gestione della società, che non riguarda direttamente il campo. Se Calvelli sarà l'amministratore delegato del Milan al posto di Furlani non lo so, ma certamente lui è entrato in RedBird, Cardinale lo ascolta, è nelle cerchia delle persone a lui più vicine professionalmente parlando; è già nel CdA del Milan, ma senza deleghe specifiche. Per il momento".

CHI È CALVELLI

Nel 2025 ha presentato le sue dimissioni presso l'ATP e fatto spazio al suo successore, il kenyota Eno Polo. Nel futuro di Calvelli, però, non c'era il riposo. Anzi: nell’assemblea degli azionisti del Milan del 5 novembre 2025, infatti, Calvelli è stato inserito nel nuovo Consiglio di Amminsitrazione del club rossonero, prendendo il posto di Mark Dowley. L'ingresso è dovuto al fatto che, nel luglio 2025, lo stesso Calvelli era entrato a far parte di Red Bird, fondo di Gerry Cardinale azionista di maggioranza del club rossonero, quale CEO International presso RedBird Development Group e Operating Partner, con l'obiettivo di valorizzare il portafoglio internazionale di RedBird nei settori congiunti di sport, media ed entertainment; per esempio, questa mattina Calvelli è impegnato a Londra in rappresentanza di Red Bird per il meeting di Nba Europe.