Criscitiello duro: “Chi comanda al Milan? Perché va via Tare? Tante domande senza risposte, così non vai da nessuna parte”

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Criscitiello ha criticato la società rossonera perché a suo modo di vedere c’è molta confusione al suo interno, ci sono due fazioni che si scontrano e non si capiscono i ruoli che i diversi componenti ricoprono.

Durante l'ultima puntata del podcast Cose Scomode, il direttore di Sportitalia Michele Criscitiello ha commentato la situazione attuale dei rossoneri a livello societario. Queste le sue parole.

"Chi è il proprietario? Elliot o RedBird? Prima domanda senza risposta. Chi comanda? Furlani? Cardinale? Seconda domanda, zero risposte. Il ruolo di Ibra? Io non ti so dare una risposta. Terza domanda, zero risposte. Tare viene segato perché ha sbagliato il mercato o perché c'è una guerra interna con il ruolo di Moncada? Moncada è con la fazione RedBird o con la fazione Elliot? Cioè, se non abbiamo queste rispostek e non ne abbiamo mezza di queste risposte alle domande che vi sto facendo, ma dove vuoi andare? Cioè c'è una confusione che se loro a Casa Milan non fanno chiarezza, dove manca chiarezza si crea la confusione".