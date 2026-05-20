Marchetti: "Non escludiamo neanche Allegri per il dopo Conte, ma dipende dal Milan e dalla volontà del tecnico"

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Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso su SkySport sul futuro della panchina del Napoli dopo l'addio di Conte.

Luca Marchetti, giornalista ed esperto di mercato, si è così espresso su SkySport sul futuro della panchina del Napoli dopo l'addio di Conte: “Per il dopo Conte Sarri è un’opzione seria e per me, ad oggi, sarà lui il nuovo allenatore del Napoli. Sarri e De Laurentiis si conoscono bene, come il mister conosce bene anche l’ambiente. Non so come verrebbe accolto… Tra il Napoli e Sarri c’è stato più di un sondaggio e diverse chiacchierate. La separazione con Conte non è ancora ufficiale, ma un grande club deve prepararsi per tempo, con il tecnico leccese che strizza l’occhio alla Nazionale. Il feeling tra Sarri e De Laurentiis non si è mai interrotto e il progetto tecnico del Napoli resta ambizioso. È rimasto sul groppone lo scudetto non vinto quando Sarri fece benissimo. Insomma, se son rose fioriranno: i presupposti però ci sono.

Non escludiamo neanche Allegri per il dopo Conte, ma dipende dal Milan e dalla volontà del tecnico, altro papabile anche per la Nazionale. Le questioni interne del Milan sono ancora più nebulose di quelle del Napoli, perché ad oggi non si sa chi abbia realmente in mano la situazione. Tare e Allegri hanno fatto la fortuna del Milan, ma il rischio è che nessuno dei due rimanga nello stesso posto nella prossima stagione. Se Allegri è sul mercato, un pensiero il Napoli lo fa per forza. Manna lo conosce molto bene, peraltro. Sarri, comunque, ad oggi è nettamente in vantaggio”.