Kjaer dopo la sconfitta: "Vogliamo migliorarci e mercoledì possiamo farlo"

Intervistato da Sky Sport, Simon Kjaer ha parlato così degli obiettivi personali e di squadra: "Le aspettative sono altissime, ma vogliamo migliorarci e per migliorarci c'è solo un posto, ed è vincere lo scudetto. Se non abbiamo questo obiettivo per migliorare rischiamo di stare fermi, ci deve essere sempre pressione per vincere. Contro l'Atletico abbiamo vinto in casa loro. Contro il Sassuolo abbiamo fatto male, ma mercoledì possiamo migliorare".