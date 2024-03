Kjaer esulta dopo l'1-0 alla Lazio: "Super vittoria in trasferta"

Dopo il successo in casa della Lazio per 1-0 grazie ad un gol di Noah Okafor, Simon Kjaer ha pubblicato un post su Instagram per festeggiare la vittoria del Milan: "Super vittoria in trasferta. Clean sheet. Andiamo avanti".

Questa la pagella di Milannews.it del difensore danese: "5.5: seppur nel primo tempo sia attento nella posizione, è impreciso in diverse aperture. Poi si perde Immobile e ringrazia qualcuno per l’errore ciclopico del capitano della Lazio".