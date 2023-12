Kjaer, galeotto fu un affaticamento: indisponibile da 37 giorni

vedi letture

Simon Kjaer ha cominciato la fase di riatletizzazione sul campo ma, come riportato da MilanNews.it (LEGGI QUI) è difficile che possa recuperare per l'Atalanta, sabato. Forse solo in panchina. Il centrale danese è indisponibile da più di un mese ormai: per l'esattezza è assente da 37 giorni che ovviamente potrebbero aumentare se effettivamente non dovesse essere convocato contro l'Atalanta.

Kjaer si è fermato il 29 ottobre, la mattina della partenza per Napoli per la trasferta poi terminata in parità sul 2-2. Il problema era stato identificato come un affaticamento muscolare. Nelle settimane successive però ci si è resi conto che il problema era più grave e consisteva in una lesione muscolare che poi gli aveva lasciato un problema di irritazione che lo limitava nel ritmo e nell'intensità di allenamento (LEGGI QUI). Ora Pioli si affiderà ancora a Theo Hernandez come centrale di difesa.