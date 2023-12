Kjaer in dubbio per l'Atalanta: fiducia a Theo come centrale

La notizia dell'ultima ora è che sia Rafael Leao che Simon Kjaer hanno iniziato la fase di riatletizzazione in campo e sono guariti dai rispettivi problemi muscolari: questo non vuol dire che il portoghese e il danese saranno della partita sabato pomeriggio contro l'Atalanta, i due infatti sono in forte dubbio con il solo Kjaer che potrebbe recuperare al massimo per la panchina.

L'assenza di un centrale di ruolo, dunque, obbligherà Stefano Pioli a scelte alternative. Per questo motivo, visto il successo della prestazione contro il Frosinone, sarà ancora Theo Hernandez - con ogni probabilità - a giocare come difensore centrale accanto a Fikayo Tomori. In panchina come primo sostituto sempre il giovane Simic.