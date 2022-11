Kjaer su Theo: "Mi guardo intorno e non ne vedo tanti come lui nel mondo"

MilanNews.it

© foto di DANIELE MASCOLO

Simon Kjaer, difensore del Milan, si è così espresso a gazzetta.it dal ritiro della Danimarca al Mondiale su Theo Hernandez: "Theo è pazzesco, un grande giocatore. Io sinceramente mi guardo intorno e non vedo tanti come lui al mondo, nel suo ruolo. Theo ha corsa, fisico, piede, in campo sa fare tante cose. È uno come pochi. Il suo futuro? Io non so davvero dove sarà Theo tra cinque anni ma sono curioso di saperlo. Voglio vedere con chi giocherà. Ovviamente, spero sia ancora con noi".