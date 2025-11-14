Klopp torna in pista ai prossimi Mondiali: ecco in quale veste
MilanNews.it
Jurgen Klopp torna in pista ma non in panchina. L'allenatore tedesco, come ha annunciato lui stesso tramite un profilo su IG, sarà opinionista ai prossimi Mondiali: "Molti di voi hanno sempre saputo che era meglio così. Ma non riuscivo proprio a immaginarmelo.
Tornare a bordo campo? Non mi manca niente. Questo è quello che ho sempre pensato. Ma ora mi sento di nuovo formicolare. L'erba sotto i piedi. L'atmosfera calda nello stadio. E voglio sentirmi di nuovo davvero vicino. Oh? No, non come allenatore. Diventerò opinionista per Magenta TV durante la Coppa del Mondo FIFA 2026".
