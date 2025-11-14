Klopp torna in pista ai prossimi Mondiali: ecco in quale veste

Jurgen Klopp torna in pista ma non in panchina. L'allenatore tedesco, come ha annunciato lui stesso tramite un profilo su IG, sarà opinionista ai prossimi Mondiali: "Molti di voi hanno sempre saputo che era meglio così. Ma non riuscivo proprio a immaginarmelo.

Tornare a bordo campo? Non mi manca niente. Questo è quello che ho sempre pensato. Ma ora mi sento di nuovo formicolare. L'erba sotto i piedi. L'atmosfera calda nello stadio. E voglio sentirmi di nuovo davvero vicino. Oh? No, non come allenatore. Diventerò opinionista per Magenta TV durante la Coppa del Mondo FIFA 2026".