Ko Tomori, necessario correre ai ripari

L'infortunio di Tomori, aggiunto a quello di Kjaer, può costituire, proprio perché accaduto nel periodo decisivo della stagione, una tegola devastante per i sogni rossoneri. È assolutamente necessario correre ai ripari. L'intervento sul mercato deve essere effettuato al più presto, in prospettiva degli incontri decisivi con Juventus ed Inter. Occorre mirare ad un calciatore che conosce il campionato italiano, come Milenkovic o Bremer, che, essendo giovane, costituisca un investimento per il futuro. Nella finestra di mercato invernale, la sfortuna che si accanisce sul Milan, può essere tradotta, da una dirigenza attenta e lungimirante, in una opportunità.

Paolo Vinci 7gold