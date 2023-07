Krunic perno del centrocampo? Il giudizio del CorSera: "Regia lenta"

Uno dei principali temi tattici che caratterizza il pre campionato rossonero è capire come Pioli disegnerà il suo centrocampo a tre. Per il momento è Rade Krunic a svolgere il ruolo di regista con Reijnders e Loftus-Cheek sulle mezz'ali, nell'attesa del ritorno di Bennacer per cui ci vorrà diverso tempo ancora. Il Corriere della Sera ha giudicato così la sua prova contro la Juventus: "Regia lenta". Specificando: "Se vuole tenersi il posto dovrà accelerare: serve più fantasia dalla metà campo in su".