Krunic risponde a Tonali: "È ancora casa tua e lo sarà per sempre"

La partita tra Milan e Newcastle giocata ieri pomeriggio ha segnato l'immediato grande ritorno di Sandro Tonali nella sua vecchia casa di San Siro. L'ex numero 8, applauditissimo dal pubblico di San Siro, ha salutato e ringraziato con un post Instagram i suoi vecchi tifosi: "Una sensazione incredibile tornare in quella che è stata la mia casa. Grazie a tutti per il vostro amore. Un punto importante in uno stadio difficile. Guardiamo avanti!!". Sotto al suo post, Rade Krunic, contro cui ha battagliato in campo, ha risposto così: "È ancora casa tua e lo sarà per sempre".