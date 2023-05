L'agente di Kudus: "Ha rifiutato il rinnovo: è il momento giusto per lasciare l'Ajax"

MilanNews.it

Mohammed Kudus lascerà l'Ajax al termine della stagione. L'agente del giocatore ghanese ha ammesso che è arrivato il momento di lasciare il club di Amsterdam per cominciare una nuova avventura: "Penso che sia la cosa migliore per tutti. Ora è il momento giusto", ha detto Jennifer Mendelewitsch a de Telegraaf. "Non ha accettato la proposta di prolungare il suo contratto fino al 30 giugno 2026. Quello che posso dire è che dopo il Mondiale e questa stagione c'è molto interesse per Kudus". Il 22enne piace a Manchester United, Newcastle e Arsenal.