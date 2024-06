L'agente di Pinamonti: "Gli estimatori non mancano. Per lui ci sarà un altro step importante"

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Andrea Pinamonti, che dovrebbe lasciare il Sassuolo nel prossimo calciomercato dopo lq retrocessione di questa stagione. Fra le pretendenti al classe '99 di dovrebbe essere anche il Milan (CLICCA QUI), ma in una recente uscita pubblica l'agente Enzo Raiola si è limitato a dare una panoramica generale su quello che dovrebbe succedere in estate, senza fare alcun nome. Queste le sue dichiarazioni riportate da TMW.

"Ieri è stato ufficializzato il nuovo direttore sportivo, Francesco Palmieri, e a breve faremo il punto della situazione. Gli estimatori non mancano, la retrocessione è stata inaspettata e purtroppo si è fatto un passo indietro. Faremo le valutazioni con la società, per lui ci sarà un altro step importante, per poi portarlo sempre più avanti e aspettare la chiamate in Nazionale".