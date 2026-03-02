L'altruismo di Nkunku che poi esulta con Leao...surfando
Come riporta questa mattina La Gazzetta dello Sport, Christopher Nkunku, entrato al 33' del secondo tempo, avrebbe potuto segnare ieri il suo sesto gol in questo campionato quando, dopo la spizzata di testa di Niclas Fullkrug, si è involato verso la porta della Cremonese e, arrivato a tu per tu con Audero, invece di calciare in porta, ha passato il pallone a Rafael Leao che ha dovuto poi solo appoggiare la palla in rete. Il francese, che ha dimostrato grande altruismo in questa situazione nonostante avesse bisogno anche lui di segnare (ultimo gol un mese fa a Bologna), ha poi esultato insieme al portoghese...surfando.
SERIE A - IL PROGRAMMA DELLA 27^ GIORNATA
Venerdì 27 febbraio:
Parma-Cagliari 1-1
Sabato 28 febbraio
Como-Lecce 3-1
Verona-Napoli 1-2
Inter-Genoa 2-0
Domenica 1 marzo
Cremonese-Milan 0-2
Sassuolo-Atalana 2-1
Torino-Lazio 2-0
Roma-Juventus 3-3
Lunedì 2 marzo
Pisa-Bologna 18.30
Udinese-Fiorentina 20.45
