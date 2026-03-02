Cremonese-Milan 0-2: come MVP del match i tifosi hanno scelto Pavlovic

Il sto ufficiale del Milan riferisce che per i tifosi milanisti il migliore in campo ieri contro la Cremonese è stato Strahinja Pavlovic, autore all'89' del gol del vantaggio rossonero: "Il Milan trionfa con un netto 2-0 contro la Cremonese, grazie a una grande prestazione di Strahinja Pavlović. Il difensore serbo si è rivelato il migliore in campo, segnando il gol che ha sbloccato la partita all'89' e contribuendo a mantenere la porta inviolata. La sua presenza in difesa è stata fondamentale per i rossoneri, che hanno conquistato tre punti preziosi in trasferta.

Pavlović ha brillato per tutta la partita, mostrando una sicurezza e una determinazione fuori dal comune. Il suo gol, arrivato dopo la deviazione di De Winter, ha sorpreso la difesa avversaria. Oltre al gol, Pavlović ha effettuato tre interventi decisivi e ha vinto numerosi duelli aerei, dimostrando di essere un pilastro della retroguardia milanista.

Le statistiche parlano chiaro: Pavlović ha giocato tutti i 90 minuti, realizzando un gol e contribuendo con 29 passaggi precisi. Ha effettuato tre tackle vincenti e due respinte, confermando la sua importanza nel sistema difensivo del Milan. La sua prestazione è stata un esempio di leadership e solidità, elementi chiave per il successo della squadra.

Con più del 50% dei voti, Pavlović è stato eletto MVP dai nostri tifosi su AC Milan Official App, superando Rafael Leão, Youssouf Fofana e Koni De Winter. Una prestazione da incorniciare per il difensore serbo, che lascia ben sperare per i prossimi impegni dei rossoneri. Bravo Strahinja, continua così!".