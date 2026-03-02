Cesari "difende" Saelemaekers: "Non ha simulato, c'è un contatto con Pezzella. Era fallo"

Graziano Cesari, ex arbitro, è intervenuto a Pressing e sulle accuse ad Alexis Saelemaekers di aver simulato ieri in Cremonese-Milan ha spiegato: "Saelemaekers non ha simulato. C'è un contatto con Pezzella. Massa fa bene a non prendere provvedimenti disciplinari per il belga che cade perchè c'è un contatto tra le gambe. Non può mai essere una simulazione, anzi è fallo. Sul gol di Pavlovic sono stati bravi arbitro e VAR. Dopo il colpo sul viso la palla finisce sulla sua spalla, quindi possiamo parlare di un gol assolutamente regolare".

Di seguito il tabellino della partita Cremonese-Milan 0-2, gara valevole per il 27° turno del campionato di Serie A Enilive.

IL TABELLINO

CREMONESE-MILAN 0-2

Marcatori: 90' Pavlovic (M), 94' Leao (M)

LE FORMAZIONI

CREMONESE (3-5-2): Audero; Folino, Bianchetti (66' Terracciano), Luperto; Zerbin (66' Barbieri), Thorsby, Maleh, Vandeputte (82' Grassi), Pezzella; Bonazzoli, Vardy (66' Djuric). A disp.: Silvestri, Nava, Floriani, Ceccherini, Faye, Payero, Bondo, Sanabria. All. Davide Nicola.

MILAN (3-5-2): Maignan; Tomori (78' Athekame), De Winter, Pavlovic; Saelemaekers (62' Fullkrug), Fofana (62' Ricci), Modric, Rabiot, Bartesaghi (89' Estupinan); Pulisic (78' Nkunku), Leao. A disp.: Terracciano, Pittarella, Odogu, Jashari. All. Massimiliano Allegri.

Arbitro: Massa della sezione di Imperia

Ammoniti: 76' Terracciano (C), 85' Maleh (C)

Recupero: 1' 1T; 5' 2T