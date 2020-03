L'apertura del CorSport: "Final Champions"

"Final Champions": così il Corriere dello Sport in apertura. Il piano per coppe e campionati. Ecco il nuovo calendario che verrà approvato domani dalla UEFA in conference call con tutte le Leghe: i campionati ripartiranno a maggio, le coppe a giugno con un torneo finale a quattro squadre in campo neutro. A Istanbul la Champions League, a Danzica l'Europa League. Gli Europei rinviati a novembre 2020 o a giugno 2021. A rischio anche le Olimpiadi di Tokyo.