L'Equipe - Lucas Hernandez, fratello di Theo, ad un passo dal PSG

MilanNews.it

© foto di Uefa/Image Sport

Il Paris Saint-Germain è vicinissimo a un grande colpo. Come riporta L'Equipe, il club francese avrebbe raggiunto un principio d'accordo con Lucas Hernandez. Il difensore dei Bleus, il cui contratto con il Bayern Monaco scadrà nel 2024, ha accettato la proposta della dirigenza parigina e non rinnoverà con i bavaresi. L'ostacolo più grosso è rappresentato proprio dalla volontà dei tedeschi di trattenere un giocatore importante, che può essere schierato come terzino o centrale di difesa, ma tutto lascia credere che l'affare andrà in porto.