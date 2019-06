L'ex Milan Deulofeu e il cordoglio per Reyes: "Ricordo l'anno bellissimo passato a Siviglia, siamo senza parole"

Gerard Deulofeu, ex rossonero ora in forza al Watford, è intervenuto su Twitter per esprimere il suo cordoglio per José Antonio Reyes, tragicamente scomparso a 35 anni: "Sono molto triste, tutta la vita davanti... Siamo senza parole. Ricordo quel bellissimo anno passato a Siviglia, le notti a giocare a poker, il concerto nel Barrio juntos. Riposa in pace José Antonio Reyes".

Muy triste.. toda la vida por delante.. Sin palabras estamos. Recordar ese año tan bonito en Sevilla que vivimos.. esas tardes y noches de póker o ese concierto del Barrio juntos.. Descansa en paz José Antonio Reyes. pic.twitter.com/EcaEVsrSIL — Gerard Deulofeu (@gerardeulofeu) 1 giugno 2019