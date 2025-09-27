L'Inter vince senza soffrire troppo: Lautaro e Pioli per lo 0-2 di Cagliari

vedi letture

L'Inter vince 0-2 a Caliari e ottiene la seconda vittoria consecutiva in campionato grazie alle reti di Lautaro Martinez e di Pio Esposito.

Lautaro perfora ancora il Cagliari

Chivu inserisce ancora Josep Martinez in porta, davanti la Thu-La. Passano appena 10 minuti e Lautaro Martinez porta in vantaggio l'Inter: cross di Bastoni, il Toro di testa fa il suo 12esimo gol in 12 partite contro il Cagliari, sua vittima preferita. I primi venti minuti dei nerazzurri sono tambureggianti e ispirati: in particolare l'asse Barella-Lautaro trova giocate di prima che mandano in confusione la squadra rossoblu. Carlos Augusto pesca Thuram, colpo di tacco intelligente, ma debole del francese. Thuram è braccato da Mina, ma ci prova mettendosi in proprio: destro dal limite alto. Al 44' problemi per il Gallo Belotti: l'attaccante abbandona il campo sorretto da due sanitari, sostituito da Prati. La prima diagnosi parla di distorsione al ginocchio sinistro. Non ci sono altri sussulti nella prima frazione, controllata dai nerazzurri di Chivu.

L'Inter preme, palo di Calhanoglu e Caprile mura Thuram

Chivu inserisce Dimarco per Carlos Augusto, l'Inter continua ad amministrare in cerca di varchi, che il Cagliari non concede. La pressione nerazzurra però è continua. Al 53' palo di Calhanoglu: Barella lo trova libero al limite, tiro del turco deviato sul legno. Un minuto dopo Caprile mura Thuram, lanciato a rete dopo una gran giocata su Mina. Dimarco trova Thuram, che però cicca il pallone a due passi dalla porta.

Il Cagliari cresce, palo di Folorunsho. Poi colpisce Pio Esposito

Chivu inserisce Pio Esposito e Frattesi per Thuram e Barella. La partita cambia e il Cagliari, rimasto in partita, sale negli ultimi 20 minuti. Al 74' grande deviazione di testa di Folorunsho che colpisce in pieno il palo. Dopo un paio di chance non sfruttate da Akanji e Pio Esposito, ancora Cagliari: Dimarco provvidenziale a chiudere Borrelli. Ancora Dimarco pesca l'inserimento di Frattesi, salvataggio sulla linea della difesa rossoblu. In un momento complicato della partita, l'Inter trova il raddoppio: all'82' cross di Dimarco, Pio Esposito arriva di gran carriera e scarica in rete sul secondo palo, trovando il primo gol in Serie A proprio contro il fratello Sebastiano. Due minuti dopo l'Inter sfiora il tris: iniziativa di Mkhitaryan che colpisce il palo. L'Inter vince con merito, nonostante la sofferenza.