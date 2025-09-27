Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter raggiunge il Milan a quota 9 con una gara in più

Serie A, la classifica aggiornata: l'Inter raggiunge il Milan a quota 9 con una gara in piùMilanNews.it
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 22:55News
di Antonello Gioia

Si riporta di seguito la classifica aggiornata di Serie A dopo la vittoria dell'Inter sul Cagliari.

Napoli 12
Juventus 11*
Milan 9
Inter 9*
Roma 9
Cremonese 9*
Atalanta 9*
Como 8*
Cagliari 7*
Udinese 7
Bologna 6
Torino 4
Lazio 3
Sassuolo 3
Verona 3
Genoa 2
Fiorentina 2
Parma 2
Pisa 1
Torino 1

*una partita in più