L'Iraq batte 2-1 gli Emirati Arabi e accede ai playoff per le qualificazioni ai Mondiali

(ANSA) - ROMA, 18 NOV - Un rigore al 17/o minuto di recupero, concesso per un fallo di mano, ha consentito all'Iraq di battere 2-1 gli Emirati Arabi Uniti nella gara di ritorno delle qualificazioni asiatiche ai Mondiali 2026 e assicurarsi un posto nei playoff interconfederali che mettono in palio altri due posti per il torneo. La gara di andata, giocata giovedì scorso ad Abu Dhabi, si era conclusa 1-1. L'Iraq avrà quindi l'occasione di cercare di tornare a partecipare ad un mondiale a 40 anni dalla sua unica apparizione, a Messico 1986, quando uscì nella fase a gironi.

Ai playoff interconfederali prenderanno parte anche Bolivia, Nuova Caledonia, Repubblica Democratica del Congo e altre due squadre che saranno decise dall'ultimo turno delle qualificazioni Concacaf. (ANSA).