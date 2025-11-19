Verso Inter-Milan, Ghoulam: "Sarà il migliore degli ultimi anni, me lo immagino anche divertente"

Ieri alle 23:30News
di Niccolò Crespi

Faouzi Ghoulam, ex difensore del Napoli, oggi opinionista sportivo è stato intervistato così dal Corriere della Sera in vista di Inter-Milan, in programma domenica a San Siro. Questo un breve estratto delle sue parole:

"Sarà il migliore degli ultimi anni, me lo immagino anche divertente. Allegri è uno stratega. Chivu sta dimostrando che testa ha, sa girare la squadra per gli impegni Champions. Il risultato darà un senso alla stagione, per il Milan è un risarcimento". 

