Verso Inter-Milan, Ghoulam: "Sarà il migliore degli ultimi anni, me lo immagino anche divertente"

vedi letture

Faouzi Ghoulam, ex difensore del Napoli, oggi opinionista sportivo è stato intervistato così dal Corriere della Sera in vista di Inter-Milan, in programma domenica a San Siro. Questo un breve estratto delle sue parole:

"Sarà il migliore degli ultimi anni, me lo immagino anche divertente. Allegri è uno stratega. Chivu sta dimostrando che testa ha, sa girare la squadra per gli impegni Champions. Il risultato darà un senso alla stagione, per il Milan è un risarcimento".

Di seguito il programma completo della 12^ giornata:

SABATO 22/11

ore 15, Cagliari-Genoa

ore 15, Udinese-Bologna

ore 18, Fiorentina-Juventus

ore 20.45, Napoli-Atalanta

DOMENICA 23/11

ore 12.30, Hellas Verona-Parma

ore 15, Cremonese-Roma

ore 18, Lazio-Lecce

ore 20.45, Inter-Milan

LUNEDÌ 24/11

ore 18.30, Torino-Como

ore 20.45, Sassuolo-Pisa