Derby a Sozza, Calvarese: "Designazione azzardatissima: Supercoppa la sua peggior gara della carriera"

vedi letture

Gianpaolo Calvarese, ex arbitro di Serie A e internazionale, oggi opinionista arbitrale e attivo sui social, ha commentato la designazione dell'arbitro Simone Sozza per il derby tra Inter e Milan. La particolarità è che il fischietto è lombardo, più precisamente della sezione di Seregno, città a pochi passi da Milano dove è nato.

Il commento di Calvarese sul suo profilo Instagram: "Designazione azzardatissima, per usare un eufemismo, quella di Sozza al derby di Milano. Non buoni ricordi per lui, probabilmente la peggior gara della sua carriera è stata proprio il derby in Supercoppa, Inter-Milan. Qualche settimana fa, nonostante un ottimo inizio di stagione, ha vissuto una serataccia in Inter-Fiorentina, non concedendo due rigori, l'ultimo davvero plateale per una trattenuta su Pio Esposito. Detto questo, il candidato naturale credo fosse Massa e non vederlo designato domenica significa che quasi sicuramente uscirà martedì in Champions League. Al Var c'è Aureliano che è sicuramente valido ma quest'anno ha fatto malissimo Verona-Juve, l'Avar Di Paolo non lo avrei rimesso dopo il derby dell'anno scorso in cui era Var con infinite polemiche per il contatto Thuram-Pavlovic"