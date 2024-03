L'Italia batte anche l'Ecuador: è 2 a 0 alla Red Bull Arena di Harrison

vedi letture

L'Italia fa 2 su 2 in questa tournée americana. Dopo aver battuto a Miami il Venezuela, gli Azzurri di Luciano Spalletti sono riusciti ad imporsi per 2 a 0 sull'Ecuador dei vari Caicedo, Enciso, Estupinian e Hincapié alla Red Bull Arena di Harrison. Bene dunque questa seconda uscita oltreoceano per i campioni d'Europa, che grazie alle reti di Pellegrini e Barella si avvicinano nel migliore dei modi ai prossimi Europei di categoria in programma dal 14 giugno al 14 luglio.

IL TABELLINO

ECUADOR-ITALIA 0-2 (0-1)

ECUADOR (3-4-3): Dominguez; Ordonez, Arboleda, Realpe; Ortiz, Gruezo, Cifuentes, Minda; Yeboah, Caicedo, Sarmiento. CT Sanchez Bas.

ITALIA (3-4-2-1): Vicario; Darmian, Mancini, Bastoni; Bellanova, Barella, Jorginho, Dimarco; Zaniolo, Pellegrini; Raspadori. CT Spalletti.

Marcatori: 3' L.Pellegrini (ITA), 90'+4 Barella (ITA)

Note, ammoniti: 38' Jorginho (ITA), 66' Zaniolo (ITA), 73' Mancini (ITA), 89' Cambiaso (ITA)