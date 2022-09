L'Italia batte l'Inghilterra a San Siro: Pobega subentra nella ripresa

MilanNews.it

Grande vittoria per l'Italia, che nella quinta giornata del gruppo 3 di League A di Nations ha superato per 1-0 l'Inghilterra. Gli azzurri a San Siro sono riusciti a mantenere vive le speranze per la qualificazione ai play-off grazie al gol di Raspadori. Della sfida è stato protagonista anche il rossonero Tommaso Pobega, subentrato al 63' al posto di Barella.