L'UEFA premia Leao come MVP di Milan-Newcastle

Come si legge dal report pubblicato dalla UEFA, Rafael Leao è stato premiato come migliore in campo nel match odierno tra Milan e Newcastle. Questa la spiegazione: "Era una minaccia costante per tutta la partita: veloce, forte, si muoveva bene e si dimostrava un vero pericolo in area. Anche il portoghese aveva buone occasioni per segnare".