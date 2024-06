La bella dedica di Zoe al suo Theo: "Un giorno avrai tantissime storie da raccontare a tuo figlio, sempre orgogliosi di te!"

E' attualmente in campo con la sua Francia contro l'Austria, Theo Hernandez per la prima volta presente all'Europeo con la sua Nazionale (leggi qui). Tramite un post sul proprio profilo Instagram, la compagna del terzino rossonero, Zoe Cristofoli ha voluto dedicare queste belle parole in vista di questo inizio di Euro2024.

"Un giorno avrai tantissime storie da raccontare a tuo figlio, sempre orgogliosi di te!".