La classifica aggiornata di Serie A dopo la vittoria del Bologna a Torino
Il Bologna torna a vincere in campionato ad un mese esatto dall'ultima volta. Battuto il Torino per 2 a 1 grazie all'autogol di Vlasic (che aveva poi pareggiato i conti) ed una grande rete di Santiago Castro. Di seguito la classifica di Serie A aggiornata dopo il risultato dello stadio Grande Olimpico:
Inter 61
Milan 53*
Napoli 49*
Roma 46*
Juventus 46
Atalanta 42
Como 41*
Lazio 33
Bologna 33
Sassuolo 32
Udinese 32
Parma 29
Cagliari 28*
Torino 27
Cremonese 24
Genoa 24
Lecce 21*
Fiorentina 21
Pisa 15
Verona 15
*una partita in meno
