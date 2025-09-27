La Cremonese non conosce sconfitta: 1-1 in casa del Como
La Cremonese non conosce sconfitta: anche nel quinto turno la squadra grigiorossa allenata da mister Davide Nicola è riuscita a mantenere l'imbattibilità. Contro il Como finisce 1-1 che era andato in vantaggio nel primo tempo con il gol della stella Nico Paz. A risolvere la cosa per la squadra neopromossa è invece Baschirotto che segna il secondo gol del suo campionato. Nel finale grandi polemiche per un rosso a Rodriguez del Como che porta al cartellino rosso anche per Fabregas.
Si riporta di seguito il programma della quinta giornata di Serie A, il Milan in campo domenica sera contro il Napoli:
27/09/2025 Sabato 15.00 Como-Cremonese 1-1
27/09/2025 Sabato 18.00 Juventus-Atalanta DAZN
27/09/2025 Sabato 20.45 Cagliari-Inter DAZN/SKY
28/09/2025 Domenica 12.30 Sassuolo-Udinese DAZN
28/09/2025 Domenica 15.00 Pisa-Fiorentina DAZN
28/09/2025 Domenica 15.00 Roma-Verona DAZN
28/09/2025 Domenica 18.00 Lecce-Bologna DAZN/SKY
28/09/2025 Domenica 20.45 Milan-Napoli DAZN
29/09/2025 Lunedì 18.30 Parma-Torino DAZN
29/09/2025 Lunedì 20.45 Genoa-Lazio DAZN/SKY
