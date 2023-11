La designazione arbitrale per Milan-Frosinone: arbitra Marchetti

In vista di Milan-Frosinone, match valevole per la 14^esima giornata di Serie A in programma sabato sera ore 20:45 a San Siro, si rendono noti i nominativi degli Arbitri, degli Assistenti, dei IV Ufficiali, dei V.A.R e degli A.V.A.R che dirigeranno il match tra i rossoneri e i ragazzi di Eusebio Di Francesco. Esiste inoltre un precedente poco positivo per il Milan con l'arbitro Marchetti: risale alla stagione dello scudetto 2021\22 in occasione di Milan-Udinese 1-1, quando ai friulani venne concesso un gol molto dubbio a Udogie nonostante le proteste dei rossoneri che reclamavano l'ausilio della VAR.

MARCHETTI

VIVENZI – FONTEMURATO

IV: FOURNEAU

VAR: PATERNA

AVAR: PAIRETT