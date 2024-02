La fase difensiva del Milan come una gioielleria in centro a Milano: la metafora di Franco Ordine

vedi letture

I numeri della difesa del Milan in questa stagione sono davvero preoccupanti, soprattutto fuori casa: in 11 trasferte, 24 reti subite con 9 partite che hanno evidenziato almeno due gol incassati, con 4 sconfitte e 3 pareggi. Franco Ordine, noto giornalista, ne parla a Tutti Convocati su Radio 24 con una metafora molto particolare.

Queste le sue dichiarazioni: "Se io sono il proprietario di una gioielleria in pieno centro di Milano quando scade l’orario di chiusura dei negozi io devo svuotare le vetrine, portare tutto dentro la cassaforte, poi tirare giù la serranda ed inserire il dispositivo d’allarme. Se io invece, come proprietario di una gioielleria in pieno centro di Milano, arriva il momento di chiusura e lascio la porta aperta, in modo tale che di notte possa entrare entrare chiunque allora sono un irresponsabile".